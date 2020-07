Dramma Manila Nazzaro, la malattia e le gravi conseguenze

Manila Nazzaro è reduce da anni molto difficili, tra la fine del suo matrimonio e la lotta contro la malattia. Ecco com’è riuscita a vedere la luce in fondo al tunnel.

La fine del matrimonio con Francesco Cozza, la malattia, poi finalmente la luce in fondo al tunnel con un nuovo amore: per Manila Nazzaro gli ultimi anni sono stati sicuramente non facili. L’ex Miss Italia ne è uscita con tanta determinazione e forza di volontà. “Non avrei mai creduto che raccontare il dolore sarebbe stato in qualche maniera terapeutico – ha raccontato di recente -. Credevo che non fosse giusto raccontare aspetti intimi della propria vita”. E invece la “medicina” ha in qualche modo funzionato.

La nuova vita di Manila Nazzaro

Dopo le pene d’amore per Manila Nazzaro è arrivata anche, come una doccia fredda, la scoperta della malattia. Un problema di salute alla tiroide ha messo a dura prova la forza dell’ex reginetta di bellezza, e non ha certo contribuito a migliorare la situazione. “A luglio dello scorso anno ho avuto anche problemi di salute… Dopo l’operazione ero completamente afona, adesso ho un’altra voce rispetto a quella precedente all’intervento”.

“In quel momento – ha ricordato ancora Manila Nazzaro – mi erano vicini solo i miei genitori e lì è stato un momento pesante. Mi sono resta conto che l’uomo che avevo accanto non mi era accanto per niente. Lui è stato egoista e non si è reso conto che io avevo bisogno d’aiuto. Il dolore cambia tantissimo, ne esci un’altra persona e ti rendi conto che probabilmente da sola è meglio”. E ora per lei è cominciata una seconda vita.

