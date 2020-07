Temptation Island, chi sono Valeria e Ciavy: età, foto, la loro storia. I due compongono una delle sei coppie pronte a mettere alla prova il proprio rapporto nel corso delle puntate del programma.





Riparte questa sera in prima serata la nuova stagione della trasmissione di Canale 5. Tra le sei coppie partecipanti al programma, anche Valeria e Ciavy. Scopriamo di più sul loro conto.

Leggi anche –> Stasera in tv, Temptation Island: Vip e Nip della puntata di oggi, 2 luglio

Potrebbe interessarti anche –> Temptation Island, chi sono Anna e Andrea: età, foto, la loro storia

Leggi anche –> Temptation Island, chi sono Annamaria e Antonio: età, foto, la loro storia

Temptation Island, chi sono Valeria e Ciavy: tutto quello che c’è da sapere su una delle coppie protagonista della nuova edizione del programma

Inizia nuovamente, a partire da questa sera in prima serata, il programma di Canale 5 nel quale sei coppie si metteranno in gioco per mettere alla prova i propri sentimenti. Tra queste, quella composta da Valeria e Ciavy. La loro conoscenza si avvia già a partire da dieci anni fa, ma l’amore tra di loro scatta dopo sei anni. Da quattro anni insieme, i due non convivono ancora e la loro partecipazione al programma è dovuta al desiderio di Valeria di dare una svolta al loro rapporto.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Valeria vive a Roma. Ha 27 anni e una figlia di 10. Di professione è una onicotecnica. Ciavy ha invece 35 anni, vive a Ladispoli e lavora come PR in discoteca. Tra le sue grandi passioni quella per il pugilato.

Valeria vorrebbe impegnarsi seriamente nel rapporto con Ciavy, andando a convivere con lui e desiderando che il suo fidanzato si volesse prendere cura di lei e di sua figlia. Dal canto suo, Ciavy vorrebbe invece vedere attraverso il programma come si comporta la sua fidanzata in sua assenza, anche se ha ammesso di temere maggiormente per sé stesso, soprattutto in riferimento alla sua difficoltà a non cedere alle tentazioni. Vedremo nel corso delle puntate se il loro rapporto riuscirà o meno ad avere una svolta definitiva, proprio come spera Valeria.