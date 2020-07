Temptation Island, chi sono Annamaria e Antonio: età, foto, la loro storia. Partecipano alla nuova stagione del programma televisivo. Scopriamo di più sul loro conto e sulla loro relazione.





Formano una delle coppie che sarà protagonista della seguitissima trasmissione di Canale 5, al via proprio a partire da questa sera in prima serata. Tutto quello che c’è da sapere sulla loro storia.

Temptation Island, chi sono Annamaria e Antonio: tutto quello che c’è da sapere su una delle coppie protagonista della nuova stagione del programma

Si apre questa sera la prima puntata della nuova edizione del programma di Canale 5, giunto alla settimana stagione. Una delle coppie protagoniste di questo viaggio nei sentimenti sarà quella composta da Annamaria e Antonio. Le loro origini sono napoletane mentre la loro relazione è iniziata due anni e mezzo fa.

E’ stata Annamaria a voler partecipare per prima al programma. Ad incrinare la fiducia verso il suo fidanzato è stata la serie di “scappatelle” condotte proprio da lui in passato.

Esattamente come un’altra coppia che parteciperà quest’anno al programma televisivo, ovvero quella composta da Anna e Andrea, anche tra Annamaria e Antonio ci sono 10 anni di differenza. 43 sono infatti gli anni di lei e 33 quelli di lui. Annamaria di professione è segretaria d’azienda ed ha già un matrimonio alle spalle. Mentre Antonio è rider per una compagnia che si occupa di consegne a domicilio nell’ambito della ristorazione ed ha una figlia di 3 anni.

Annamaria ha voluto partecipare a questa edizione del programma poiché ha ammesso di non fidarsi completamente del suo fidanzato, a causa dell’atteggiamento libertino avuto da lui in passato. Per questo non sa se è veramente il caso di investire sul loro rapporto. Antonio, dal canto suo, intende dimostrare alla propria fidanzata di essere cambiato e di essere diventato la persona che Annamaria desidera al suo fianco.