Cannavacciuolo, dieta costante: “Ho perso 29 chili” – VIDEO

Antonino Cannavacciuolo, chef noto anche al pubblico televisivo, si è messo a dieta costante: “Ho perso 29 chili e sei taglie senza accorgermene”.

Il noto chef Antonino Cannavacciuolo ha avuto un lento ma costante dimagrimento che lo ha riportato verso il proprio peso forma. Infatti ha perso in un cospicuo lasso di tempo 29 chili, riducendo anche i rischi per la sua salute.

Egli stesso lo ha spiegato al settimanale ‘Oggi’: “Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”.

Ma qual è il segreto del suo dimagrimento? Ha affermato il noto chef: “La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni”. Il dimagrimento è stato anche poco percepibile, ma lo chef ha perso ben sei taglie, arrivando a indossare la 60.