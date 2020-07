Bandiere Blu 2020: le spiagge della Basilicata per l’estate. Dove andare in vacanza, le località migliori.

Tra le regioni italiane premiate con le Bandiere Blu per le loro località balneari troviamo anche la Basilicata, piccola regione bagnata da due mari, il Tirreno e lo Ionio. La Basilicata ha moltissimo da offrire dal punto di vista turistico: spiagge e mare, ovviamente, ma anche storia, arte e cultura con le sue aree archeologiche, i borghi storici e le città antichissime, su cui spicca ovviamente la meravigliosa Matera.

La regione, inoltra, sarà l’indiscussa protagonista del prossimo film della saga di James Bond, “No Time To Die”, la cui uscita inizialmente prevista per la scorsa primavera è stata rinviata a novembre a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19. Il film prima rimandato al 25 novembre è stato riprogrammato con l’uscita anticipata il 12 novembre.

Nell’estate del 2019, la troupe del film si è trasferita per un paio di mesi in Basilicata per le riprese nella Città dei Sassi, con scene mozzafiato di corse in auto e moto, con tanto di sparatorie. Anche il mare della Basilicata apparirà nel film, con scene lungo la costa di Maratea. Altre riprese si sono svolte nelle regioni vicine: a Gravina (Puglia) e Sapri (Campania).

Per la Basilicata sarà un’occasione straordinaria di promozione del proprio territorio. Scopriamo intanto le sue spiagge premiate con le Bandiere Blu 2020.

Leggi anche –> Bandiere Blu 2020: le migliori spiagge d’Italia sono 407

Bandiere Blu 2020: le spiagge della Basilicata

Le Bandiere Blu vengono attribuite ogni anno dalla ong FEE – Foundation for Environmental Education alle migliori località balneari in Europa, sia di mare che di lago, premiando la pulizia delle acque e delle spiagge, i servizi e la sostenibilità, oltre alla bellezza dei luoghi e del mare. Per ottenere il prestigioso vessillo, infatti, sono importanti anche la tutela ambientale e i servizi ai turisti: accessibilità delle spiagge, presenza di aree vedi, di piste ciclabili e percorsi pedonali, servizi essenziali (come toilette e punti di ristoro) e la raccolta differenziata dei rifiuti.

L’Italia ha visto crescere progressivamente, di anno in anno, le sue Bandiere Blu. I Comuni italiani premiati quest’anno sono 12 in più: dai 183 del 2019 ai 195 del 2020. Sono aumentate le Bandiere assegnate alle singole spiagge, sia marine che lacustri, e agli approdi turistici: dalle 385 del 2019 alle 407 del 2020. Infatti, le Bandiere Blu sono assegnate a specifiche spiagge dei vari Comuni, non necessariamente a tutte le spiagge di uno stesso Comune. Una differenza di cui si deve tenere conto.

Leggi anche –> Viaggi in Italia per l’estate 2020: le spiagge isolate e poco affollate

La Basilicata quest’anno conferma le 5 Bandiere Blu che già aveva, che premiano le spiagge delle sue province di Matera (Mar Ionio) e Potenza (Mar Tirreno). La regione si posiziona decima nella classifica nazionale, dietro all’Emilia Romagna. Qui di seguito riportiamo tutte le località e le spiagge della Basilicata premiate con le Bandiere Blu 2020, suddivise per provincia.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Matera

Bernalda – Lido di Metaponto

– Lido di Metaponto Pisticci – Lido San Basilio, Lido 48

– Lido San Basilio, Lido 48 Nova Siri – Lido

– Lido Policoro – Lido Nord e Sud

Bandiere Blu 2020 della provincia di Potenza

Maratea – Santa Teresa / Calaficarra, Macarro / Illicini / Nera, Castrocucco / Secca di Castrocucco, Acquafredda

Le altre Bandiere Blu 2020

Infine, chiudono l’elenco delle Bandiere Blu assegnate alle località di mare il Friuli Venezia Giulia con 2 Bandiere e il Molise con una.

Bandiere Blu 2020 del Friuli Venezia Giulia

Provincia di Gorizia

Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzura, Pineta

Provincia di Udine

Lignano Sabbiadoro – Lido

Bandiere Blu 2020 del Molise

Provincia di Campobasso

Campomarino – Lido

Leggi anche –> Bandiere Verdi 2020: le spiagge italiane a misura di bambino