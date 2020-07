Bambino morto soffocato da brioche: dramma vicino Milano

Dramma vicino Milano, la tragedia di Pero: bambino morto soffocato da brioche, il piccolo aveva solo 5 anni, una comunità sconvolta.

Un dramma si è consumato nelle scorse ore a Pero, in provincia di Milano: la vittima ha solo 5 anni ed è morto soffocato da un pezzo di brioche. Il dramma nell’appartamento di via 25 Aprile dove il piccolo viveva con i genitori di origine egiziana. La famiglia gestiva una nota pizzeria del posto.

Leggi anche –> Soffocato da un boccone di mozzarella | Domenico muore a 12 anni

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità egiziana che vive nella zona. Il dramma è stato praticamente improvviso e inatteso: un boccone è andato infatti di traverso al piccolo, che è diventato immediatamente cianotico.

Leggi anche –> Palermo, bimbo di 3 anni muore soffocato mentre gioca

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La tragedia di Pero: bambino soffocato da una brioche

Subito dopo il piccolo ha iniziato a tossire, richiamando l’attenzione dei genitori, i quali hanno provato a fargli espellere il boccone finito di traverso. Nel frattempo, hanno anche allertato i mezzi di soccorso del Suem 118, che si sono precipitati in pochi minuti presso l’abitazione della famiglia egiziana, sconvolta da questa improvvisa tragedia.

Purtroppo, i genitori non sono riusciti ad evitare la grave asfissia, per cui quando i mezzi di soccorso sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Una morte assurda quella di questo bambino di 5 anni: a quello della comunità egiziana, si aggiunge il dolore di tutta la cittadina di Pero, che si è confrontata con questo dramma.