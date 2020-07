Atalanta Napoli Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Atalanta e Napoli è valido per la giornata 29 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi giovedì 2 luglio 2020, alle ore 19.30, il match della 29esima giornata di Serie A TIM tra Atalanta e Napoli, due squadre che hanno obiettivi diversi, con i nerazzurri che devono rispondere alla vittoria dell’Inter di ieri e gli ospiti che lottano per la zona Europa.

Leggi anche –> Lorenzo Insigne fa felice un tifoso: il gesto virale dell’attaccante – VIDEO

Scatenatissima dopo la fine del lockdown si è dimostrata l’Atalanta, mentre il Napoli – che contro la Juventus ha vinto la Coppa Italia ai rigori – potrebbe approfittare del mezzo passo falso del Milan, attendendo il risultato della Roma. Stasera, la partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Leggi anche –> Final Eight Champions League | focolaio a Lisbona | Uefa preoccupata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Atalanta Napoli: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 19.30 del 2 luglio 2020 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Napoli è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Atalanta e Napoli su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. 97 volte si sono incontrate le due squadre in Serie A, di queste 48 a Bergamo, con 20 vittorie per i nerazzurri contro le 10 partenopee e ben 18 pareggi.

Atalanta Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Gattuso stanno ultimando le proprie scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. ALL.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.