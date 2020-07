Anna Falchi, l’attacco a Beppe Convertini: “Fatti i fatti tuoi”

Durante la puntata di oggi C’è tempo per c’è stato un batti e ribatti tra Anna Falchi e Beppe Convertini: la conduttrice lo ha subito richiamato all’ordine

Tanto imbarazzo durante la puntata di oggi di C’è tempo per con Anna Falchi e Beppe Convertini protagonisti. I due conduttori hanno ospitato la scrittrice Catena Fiorello e parlando di mamme lo stesso Convertini ha messo in forte agitazione la stessa presentatrice affermando: “Anche Anna la conosce, diciamo che è stata anche sua suocera per un periodo di tempo”. La famosa scrittrice ha presentato il suo libro “Cinque donne e un arancino” così la stessa Anna Falchi ha replicato in maniera scherzosa: “Fatti i fatti tuoi, è un impiccione. E’ un dirimpettaio e quindi fa l’impiccione”.

Anna Falchi, la puntata ricca di curiosità

La puntata di oggi è stata ricca di spunti con Sandra Milo e la figlia. Poi il focus è stato messo sulla storia di nonno Pasquale, 93 anni, tutti i giorni va al mare e fa il bagno anche durante la stagione invernale. La storia è stata messa in evidenza da Barbara Di Palma durante la trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il nonno Pasquale è stato definito di altri tempi spiegando così il suo amore per il mare della sua terra. Così l’uomo si è tuffato seguito anche dall’inviata con la Falchi che è rimasta sorpresa: “Che coraggio Barbara a tuffarsi con i vestiti”.