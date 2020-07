Alberto Matano, lite furibonda fuori dagli studi Rai con Pierluigi Diaco

Secondo il paparazzo Alan Fiordelmondo ci sarebbe stata una furiosa lite tra Alberto Matano e Pierluigi Diaco sulla querelle con Lorella Cuccarini.

La prima stagione di Alberto Matano alla conduzione de ‘La Vita in diretta’ ha avuto una coda polemica. L’ex mezzo busto del Tg2 è stato confermato alla conduzione del programma pomeridiano, ma la sua compagna Lorella Cuccarini ha concluso invece l’esperienza dopo una sola stagione. Proprio la conduttrice ha lanciato nei confronti del collega delle pesanti accuse, sostenendo che Matano è un maschilista con un ego smisurato e che il suo atteggiamento in studio e dietro le quinte le ha reso la vita impossibile.

Nella mail della Cuccarini il collega non viene mai nominato, ma non è difficile intuire che si riferisca proprio a lui. Il giornalista non ha mai risposto direttamente alle accuse della collega, preferendo non commentare la mail per non alimentare la querelle. A rispondere in sua vece è stata la redazione femminile del programma che ha smentito fermamente le parole della conduttrice. Sulla lite tra i due personaggi dello spettacolo e pubblico si sono divisi, prendendo le parti dell’uno o dell’altra.

Alberto Matano ha litigato con Pierluigi Diaco?

Tra coloro che hanno difeso Lorella Cuccarini vi è certamente Pierluigi Diaco, il quale, pur non entrando nel merito della discussione, ha lodato la conduttrice per le sue qualità e la sua professionalità: “Domani la mia amica Lorella Cuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La vita in diretta. Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita”.

Stando all’indiscrezione messa in giro dal paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo profilo Instagram ‘wolfbreakofficial‘, Diaco si sarebbe scontrato fuori dagli studi Rai con Matano. Ecco cosa si legge nel post: “Volano stracci fra Alberto Matano e Pier Luigi Diaco.

Fuori dalla sede Rai sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni tra Pier Luigi Diaco e Alberto Matano, con il primo che accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella Cuccarini dalla ‘Vita in diretta’”. Nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la voce, dunque vi invitiamo a prenderla con le dovute cautele.