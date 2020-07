Voli low cost per le vacanze: le nuove offerte di Volotea da non perdere.

In vista delle vacanze escono nuove offerte di voli low cost dalle compagnie aeree. Qui in particolare vi segnaliamo le ultime occasioni da Volotea, la compagnia aerea spagnola che collega gli scali delle città di medie dimensioni in Italia e in Europa. Le offerte sono per viaggiare verso bellissime località di vacanza in Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost per le vacanze: nuove offerte da Volotea

Nuove offerte di voli low cost per le vacanze da fare nei prossimi mesi sono proposte da Volotea soprattutto per viaggiare in Italia. Le offerte partono da 9 euro a tratta e sono per voli verso destinazioni come Sardegna e Sicilia, ma anche verso città d’arte italiane. Il periodo di viaggio di validità dell’offerta è la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ancora in tempo per fare un bel bagno nelle spiagge delle due isole, oltre che per visitare città, borghi e fare escursioni nella natura. Sono disponibili anche alcune offerte per i mesi estivi. Non mancano le offerte per le altre località del Mediterraneo, come le isole della Grecia e le località balneari della Spagna. I voli partono dagli aeroporti italiani serviti da Volotea.

Partenze da Alghero per:

Torino a luglio da 9,00 euro

Partenze da Ancona per:

Cagliari a ottobre da 9,00 euro

Partenze da Bari per:

Corfù ad agosto da 9,00 euro

ad agosto da 9,00 euro Rodi a settembre da 9,00 euro

a settembre da 9,00 euro Catania a ottobre da 9,00 euro

Partenze da Cagliari per:

Verona a luglio da 9,00 euro

a luglio da 9,00 euro Torino ad agosto da 9,00 euro

Partenze da Catania per:

Venezia a luglio da 9,00 euro

Partenze da Genova per:

Alghero a settembre da 9,00 euro

a settembre da 9,00 euro Olbia a ottobre da 9,00 euro

Partenze da Lamezia Terme per:

Trieste a luglio da 9,00 euro

a luglio da 9,00 euro Torino ad agosto da 9,00 euro

Partenze da Lampedusa per:

Venezia a luglio da 9,00 euro

Partenze da Milano Bergamo per:

Olbia a agosto da 9,00 euro

a agosto da 9,00 euro Pantelleria a settembre da 9,00 euro

Partenze da Olbia per:

Verona a luglio da 9,00 euro

a luglio da 9,00 euro Venezia ad agosto da 9,00 euro

Partenze da Palermo per:

Trieste a luglio da 9,00 euro

a luglio da 9,00 euro Torino ad agosto da 9,00 euro

Partenze da Pantelleria per:

Genova a luglio da 9,00 euro

Partenze da Pescara per:

Palermo a settembre da 9,00 euro

a settembre da 9,00 euro Cagliari a ottobre da 9,00 euro

Partenze da Pisa per:

Olbia ad agosto, settembre e ottobre da 9,00 euro

Partenze da Torino per:

Lamezia Terme ad agosto da 9,00 euro

ad agosto da 9,00 euro Pantelleria a settembre da 9,00 euro

a settembre da 9,00 euro Cagliari a ottobre da 9,00 euro

Partenze da Trieste per:

Lamezia Terme a settembre da 9,00 euro

Partenze da Venezia per:

Catania ad agosto da 9,00 euro

ad agosto da 9,00 euro Corfù a settembre da 9,00 euro

a settembre da 9,00 euro Atene a ottobre da 9,00 euro

Partenze da Verona per:

Minorca ad agosto da 9,00 euro

ad agosto da 9,00 euro Bari a settembre da 9,00 euro

a settembre da 9,00 euro Ibiza a ottobre da 9,00 euro

