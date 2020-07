Vasco Rossi Modena Park 2017: quanti erano gli spettatori? – VIDEO

Curiosità sul grande concerto del rocker Vasco Rossi a Modena Park il primo luglio 2017: quanti erano gli spettatori presenti quel giorno?

Viene riproposto stasera su Raiuno in prima serata il concerto ormai divenuto storico di Vasco Rossi, tenutosi il primo luglio 2017, a Modena Park. Un evento che resta nella storia della musica leggera italiana, non solo nella mente dei fan del rocker di Zocca.

In quell’occasione, il cantante aveva voluto celebrare i 40 anni di carriera nel migliore dei modi, con un’unica data dove di fatto tutto era nato, nel 1977. In quell’anno, infatti, venne pubblicato il suo primo 45 giri, che conteneva su un lato Silvia e sull’altro Jenny è pazza.

Record di vendite per Vasco Rossi al Modena Park: quanti spettatori

Quello a Modena Park del primo luglio 2017 è tra l’altro un concerto da Guinness dei Primati. Infatti, si tratta del concerto che ha venduto più biglietti nella storia. Quanti furono realmente gli spettatori di quella giornata storica per la storia della musica non solo italiana? Stando ai numeri ufficiali, per l’evento, ospitato al parco Enzo Ferrari di Modena, vennero emessi 225.173 biglietti emessi, di cui 5.000 gratuiti. Questo vuol dire che 220mila persone pagarono per vedere il live del rocker di Zocca.

La scelta della location è legata a un verso di una canzone di Vasco Rossi, ovvero Colpa d’Alfredo, che cita appunto il ‘Modena Park’. Oltre 33mila furono i biglietti acquistati dal fan club di Vasco Rossi a partire dal 25 gennaio 2017: per loro la prevendita fu anticipata. Nella sola giornata del 27 gennaio vengono venduti in 10 ore 180mila biglietti. Si decide di ‘allargare’ la platea di telespettatori e prese le dovute misure di sicurezza vengono venduti a maggio ulteriori 25mila tagliandi.