Vasco Rossi, chi è Maurizio Solieri: chitarrista ospite di Modena Park, carriera e curiosità sull’artista, le liti col rocker e la Steve Rogers Band.

Classe 1953, Maurizio Solieri è un chitarrista che condivide molto con Vasco Rossi, comprese le origini comuni della provincia di Modena. Figlio di padre medico, si inizia a interessare alla musica a sei anni. Un regalo del fratello maggiore, un disco di Elvis, lo fece innamorare del rock’n roll.

Qualche anno dopo, reduce da un viaggio in Francia, è sua sorella a regalargli un disco dei Beatles, la prima chitarra la riceve invece in regalo dalla madre. Da quel momento in poi, inizia a prendere lezioni di musica, ma presto diventa autodidatta.

Carriera e curiosità sul chitarrista Maurizio Solieri

Nella seconda metà degli anni Settanta, grazie al suo suo migliore amico Sergio Silvestri, che lavorava in una delle prime radio libere dell’epoca, “Punto Radio”, conosce Vasco Rossi, fondatore della stessa emittente radiofonica. Inizia un sodalizio artistico che tra alti e bassi è durato oltre un trentennio. Maurizio Solieri è anche compositore di alcune delle musiche dei successi di Vasco Rossi, come Canzone, Ridere di te, o ancora Dormi dormi e Lo show.

A fine anni Ottanta, il chitarrista insieme a Guido Elmi, storico produttore del rocker di Zocca, lasciano Vasco Rossi e Solieri si dedica alla Steve Rogers Band, il cui singolo di maggiore successo è ‘Alzati la gonna’, capitanata da Massimo Riva, altro nome storico della crew del Blasco. Nel 1991, il chitarrista rientra nella band di Vasco Rossi. La collaborazione con Vasco prosegue fino al 1995 e si rafforza dopo la morte improvvisa di Massimo Riva, nel 1999. Stavolta la collaborazione si interrompe tra il 2012 e il 2014, quando Solieri non viene convocato per la tournée estiva. Il chitarrista negli anni collabora costantemente col gruppo Custodie Cautelari. Tre i dischi pubblicati da solista e uno con il noto dj radiofonico Fernando Proce.