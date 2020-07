Vasco Rossi, chi è il figlio Lorenzo Sturani: rapporto difficile col padre

Vaco Rossi è la più grande rockstar italiana che, dopo 15 anni, riconobbe come figlio naturale Lorenzo Sturani. Il loro rapporto non è stato dei più semplici.

La celebre rockstar Vasco Rossi riconobbe come figlio naturale Lorenzo Sturani Rossi quando il ragazzo aveva ormai quindici anni. La storia dei due è stata raccontata proprio da Lorenzo che in “Un Rossi qualunque” ha descritto il momento in cui ha chiesto a sua madre, Gabriella Sturani, di poter conoscere il padre naturale.

Lorenzo Rossi Sturani ha scritto un lungo post su Instagram condividendo una foto in cui tiene in mano un ritaglio di giornale il cui titolo è “Vasco ancora papà: ‘Scusate il ritardo, questo è Lorenzo‘”. Nel lungo post non ha nascosto nulla, neanche come avesse sempre saputo che suo padre fosse la celebre rockstar Vasco Rossi e che, all’età di quindici anni, avesse chiesto a sua madre di poterlo finalmente conoscere. “In pochi giorni arrivò il primo incontro. Ricordo d’essere stato un ragazzo anaffettivo, nessuna emozione particolare sovrastava la mia totale assenza dalla realtà, neanche mentre salivo le scale che mi portavano a conoscere Vasco, mio padre. Non avevo aspettative, anche perché probabilmente non sapevo neanche cosa significasse. La porta si apre e mi ritrovo davanti un omone grande, grosso, con i capelli lunghi e il cappello che mi aspettava a braccia aperte. ‘Aaaah ecco Lorenzo, Lorenzo il Magnifico‘”.

‘Vasco artista’ e ‘Vasco padre’

Il passo successivo per Lorenzo Sturani e papà Vasco Rossi fu il test del DNA per confermare la paternità, in modo tale da poter ricevere il cognome che, oggi, porta anteposto a Sturani. Il giovane ha voluto mantenere il cognome della madre, la “Gabry” che ispirò la celebre canzone della rockstar. “Negli anni ho imparato a scindere il ‘Vasco padre’ dal ‘Vasco artista’, per cui quando ascolto la canzone non collego ‘Gabry’ a mia madre. Con questo non sto dicendo che provo indifferenza, anzi, l’ascolto con il sorriso“.

