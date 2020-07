Valencia Athletic Bilbao LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Valencia e Athletic Bilbao è valida per la giornata 33 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Dopo il pareggio tra Barcellona e Atletico Madrid di ieri sera, una nuova importante sfida per la giornata 33 di LaLiga Santander: si affrontano infatti due squadre che intendono rilanciare le proprie ambizioni, ovvero Valencia e Athletic Bilbao.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Le due squadre sono in una posizione di classifica intermedia e sono divise da un solo punto: conquistare i tre punti diventa quindi di fondamentale importanza per entrambe.

Valencia Athletic Bilbao: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alle 19.30 ora italiana al Mestalla di Valencia, tra la formazione di casa e l'Athletic Bilbao, è solo su Dazn.

Dopo l’esonero di Celades, visto un ritorno in campo senza buoni risultati del Valencia, la squadra è stata affidata a Salvador González Marco, detto “Voro”. All’andata hanno avuto la meglio i baschi, che sono stati anche gli ultimi a vincere lo scontro diretto al Mestalla, nella scorsa stagione.

Valencia Athletic Bilbao in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro pomeridiano:

VALENCIA (4-3-2-1): Cillessen; Daniel Wass, Gabriel Paulista, Guillamon, Jaume Costa; Coquelin, Parejo, Soler; Guedes, Ferran Torres; Rodrigo Moreno.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Ander Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani Garcia, Vesga; Raúl García, Muniain, Cordoba; Williams.