Tragico incidente domestico: morta bimba di 4 anni, mamma in fin di vita

In quello che sembra a tutti gli effetti un tragico incidente domestico è morta una bimba di 4 anni. La mamma, gravemente ferita, si trova in ospedale.

Nelle prime ore di ieri pomeriggio la polizia e il pronto soccorso sono stati avvisati da alcuni inquilini di un palazzo a Mitcham (sud di Londra). Questi infatti avevano trovato una mamma e la sua bimba gravemente ferite. Al momento non è chiaro cosa sia successo e come le due vittime abbiano riportato quelle ferite letali, ma la polizia ha aperto un’inchiesta e sta indagando sull’accaduto.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, intorno alle 16 (ora locale), un elicottero del pronto soccorso ha caricato mamma e figlia per portarle in ospedale. La piccola, una bimba di appena 4 anni, è deceduta poco dopo il ricovero, mentre la mamma è ancora ricoverata. La donna ha riportato una ferita potenzialmente letale ed al momento la sua prognosi rimane riservata.

Incidente domestico? La polizia indaga sulla morte della bimba di 4 anni

Al momento l’accaduto viene trattato come un tragico incidente domestico. Gli agenti, infatti, hanno effettuato i rilevamenti utili a ricostruire la dinamica ma non vi sono ancora ricostruzioni ufficiali. Inoltre, nonostante sia stata aperta un’indagine, al momento non ci sono stati arresti e non ci sono dei sospettati. In ogni caso, allo stato attuale delle indagini non è possibile escludere nessuna pista.