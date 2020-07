Timor Steffens fidanzato: ecco chi è la sua dolce metà

Dopo tante indiscrezioni, l’insegnante di ‘Amici’ Timor Steffens ha confermato di essere felicemente fidanzato: scopriamo chi è la sua dolce metà.

Ballerino e coreografo di grande talento, Timor Steffens è da due anni a questa parte uno degli insegnanti di ‘Amici di Maria De Filippi‘. I suoi allievi spesso si scontrano con il suo modo franco di dire le cose, ma alla fine imparano tanto e gli sono riconoscenti. Anche il pubblico ha imparato ad amarlo, specie quello di sesso femminile. Sono numerosissime, infatti, le fan che sognano di poterlo conoscere e, chissà, potersi fidanzare con lui.

Si tratta chiaramente di un sogno ed in molti casi di una cotta adolescenziale. Un desiderio che è stato alimentato dalla riservatezza dell’insegnante. In questi due anni, infatti, il coreografo ha preferito non rivelare troppo della sua vita sentimentale. Il risultato è che non è mai stato chiaro se fosse single o impegnato. Come sempre accade in questi casi per i personaggi pubblici, dunque, i siti di gossip gli hanno attribuito nel corso dei mesi diversi flirt.

Timor Steffens è fidanzato: ecco chi è la dolce metà

A mettere fine alle voci sul suo conto e alle speranze di tantissime fan di ‘Amici‘, è stato nelle scorse ore lo stesso Timor. L’insegnante ha infatti risposto ad una domanda di una fan che gli chiedeva quanto fosse innamorato e lui ha risposto con un emoticon che stava ad indicare un sentimento infinito seguito dall’hashtag contenente il nome della fidanzata.

Si tratta di Zoey Ivory, una bellissima modella olandese di 26 anni. In Olanda, Zoey è una celebrità, visto che nel 2016 è diventata Miss Netherlands e lo stesso anno ha partecipato a Miss Universo. Dopo quel successo ha continuato il lavoro di modella ed è diventata una delle professioniste più richieste del Paese. In questi giorni si sta dedicando anche alla scrittura del suo primo libro.