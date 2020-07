Test visivo: gatto o volti? Quello che vedi svela un lato della tua personalità

Questo test visivo ci mette davanti ad un’immagine composita. In base a quello che cattura la nostra attenzione in primo momento si svela un lato della personalità.

Vi sono delle immagini appositamente create per permettere a chi le osserva di vedere non solo con gli occhi, ma anche con la mente. Tali immagini, come quella famosissima dell’Anatra/Coniglio, permettono di comprendere alcuni aspetti della nostra personalità. Ovviamente i risultati ottenuti non sono sicuro al 100%, poiché una singola immagine non è sufficiente a fare una disamina completa del soggetto.

Quello della valutazione della personalità in base all’interpretazione di immagini ambigue o non esattamente delineate è una pratica che risale addirittura al periodo rinascimentale. Tuttavia è diventata sistematica solamente alla fine del XIX secolo, quando lo psichiatra Rorshach ha ideato il test omonimo composto da 10 tavole raffiguranti macchie d’inchiostro indefinite.

Test visivo: gatto o volti? Cosa vedete per primo

Nell’immagine che vi sottoponiamo oggi e che potete osservare in cima all’articolo, ci sono delle figure in bianco e nero. Proprio il gioco di colori permette di identificare nella tavola differenti soggetti. Il test consiste nella valutazione della personalità in base a quale dei soggetti notate per primo.

Se vedete prima il gatto significa che siete persone aperte mentalmente e non inclini al giudizio dei comportamenti altrui. Preferite accettare la vita come viene, ma desiderate che nessuno si frapponga tra voi ed il percorso intrapreso. Amate la libertà, pensate che chiunque possa migliorarsi e cambiare e accettate i difetti di chi vi sta accanto.

Se la prima cosa che vedete, invece, sono i volti, siete delle persone indipendenti che mettono al primo posto le amicizie ai rapporti di coppia. Per voi è importante creare dei rapporti di amicizia duraturi, mentre non siete alla ricerca di un amore eterno, ma di un partner che vi faccia stare bene e che rispetti il vostro desiderio di libertà.