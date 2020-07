Stefano De Martino: gita in barca con una misteriosa bionda – VIDEO

Il ballerino Stefano De Martino anche oggi al centro del gossip: gita in barca con una misteriosa bionda per l’ex di Belen Rodriguez.

Resta ancora al centro del gossip il ballerino Stefano De Martino: tornato di nuovo single dopo una nuova rottura con Belen Rodriguez, stando a quanto si vocifera, sarebbe tornato a Napoli e starebbe facendo strage di cuori.

Si tratta di voci e illazioni che il diretto interessato non conferma né smentisce. Stando alla ricostruzione su Giornalettismo curata da Gabriele Parpiglia, l’ex di Belen frequenterebbe due ragazze, una bionda e una mora, che si chiamerebbero Maria e Sara.

Addirittura con una di loro, la bionda, il ballerino e conduttore di Made in Sud sarebbe stato sorpreso in barca. Maria – questo il suo nome – sarebbe nel corpo di ballo di Made in Sud. Invece, l’altro ragazza sorpresa con l’ex di Belen si chiamerebbe Sara e sarebbe una make up artist. Intanto Riccardo Signoretti, su Instagram, pubblica la foto in barca di Stefano De Martino e la presunta nuova fiamma. Sulla copertina del settimanale Nuovo da lui diretto, la ragazza non è visibile in faccia.