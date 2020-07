Stasera in tv – The Italian Job, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 1° luglio 2020, con il film The Italian Job in onda su Rete4 in prima serata: ecco trama e cast del film

Da non perdere l’appuntamento questa sera con il film The Italian Job in onda su Rete4 in prima serata a partire dalle 21:25. La storia è incentrata su alcuni rapinatori, tra cui John Bridger e Charlie Croker, che tornano insieme per colpire ancora una volta con l’ultima rapina. L’obiettivo è quello di rubare 35 milioni di dollari in lingotti d’oro da una cassaforte a Venezia. Il colpo prosegue alla grande finché uno della banda, Steve Frezelli, intende uccidere tutti gli altri per avere l’oro tutto per sé. Lui così pensa di aver ammazzato tutti i suoi ex amici e quindi ritorna a Los Angeles con il bottino. Ma Charlie sopravviverà e cercherà di vendicare tutti formando una nuova squadra composta da Stella, la figlia di Bridger, Lyle, un esperto informato, Left Ear che è esperto in esplosivi e l’autista Handsom Rob.

Stasera in tv – The Italian Job, cast

Appuntamento imperdibile con il film The Italian Job, diretto da F. Gary Gray, con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Jason Statham, Edward Norton, Seth Green, Mos Def e Donald Sutherland.