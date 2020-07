Stasera in tv | Aenne Burda – La donna del miracolo economico: trama

A Offenburg, in Germania, nel 1949 Aenne scopre che il marito Franz, padre dei suoi tre figli, ha una seconda vita. L’uomo, un ricco professionista, ha infatti una relazione con la sua ex segretaria dalla quale ha avuto un altro figlio. La reazione di Aenne, sentendosi moralmente costretta dai costumi dell’epoca, è quella di restare assieme al marito, ma parallelamente anche quella di realizzare un suo vecchio progetto. Aenne, infatti, crea una rivista di moda con cartamodelli, in modo tale che, utilizzandoli, tutte le sue lettrici possano confezionarsi abiti da sole. Durante la scalata al successo, sociale e personale, Aenne si concede una vacanza in Sicilia, durante la quale si innamora perdutamente di un altro uomo…

Tratta da una storia vera, la miniserie si concentra sui retroscena della vita di Aenne Burda, mostrandone debolezze e punti di forza, al di là del mito. L’ambientazione anni ’50, così ben delineata, e i costumi di scena rappresentano la ciliegina su una miniserie che è stata giustamente definita imperdibile per le amanti della moda.