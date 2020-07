Ragazzo morto laurea | Gabriele si schianta a 28 anni dopo la festa

Firenze ragazzo morto laurea: stava tornando a casa dopo i dovuti festeggiamenti un 28enne rimasto vittima di un incidente. Niente da fare per lui.

Un ragazzo è morto dopo avere conseguito la laurea. Il povero Gabriele Masi ha perso la vita a 28 anni, poche ore dopo avere ottenuto l’agognato titolo di studio arrivato dopo anni di sacrifici.

Purtroppo al giovane è risultato fatale un incidente in scooter mentre percorreva il lungardo Soderini, a Firenze. Gabriele risiedeva a Sesto Fiorentino, in provincia del capoluogo toscano. Stava viaggiando da solo a notte fonda sul suo motorino. Verso le 03:30 appena scoccato martedì 30 giugno, il 28enne è caduto dopo avere perso il controllo del ciclomotore, per poi sbattere contro l’infrastruttura di un cantiere edile. Il ragazzo è morto sul colpo, con il sogno della laurea durato pochissimo per lui.

Ragazzo morto laurea, sconosciute le cause dell’incidente letale

Il personale medico del 118 che ha raggiunto il luogo dell’incidente ha trovato la vittima ormai già priva di vita. Sconosciute le cause di questa sciagura. Il corpo di Gabriele si trova ora all’Istituto di Medicina Legale, come disposto dal pm di turno. A seguito dell’incidente è arrivata anche una ordinanza di sequestro del cantiere edile, mentre la Polizia Municipale di Firenze ha svolto i rilievi del caso. Un’altra triste vicenda accaduta qualche giorno fa ha visto poi la scomparsa di una ragazza. In circostanze altrettanto tragiche quanto assurde. La povera Luna, 21 anni, era in gita assieme agli amici in mezzo alla natura. Purtroppo per una sfortunata fatalità e forse anche per eccessiva imprudenza, è scivolata sulle rocce. E la caduta le è stata letale.

