Pierluigi Diaco, l’amaro sfogo a Io e Te: “Sono un perdente…”

Cosa sta succedendo a Pierluigi Diaco? Il conduttore di Io e Te si è lasciato andare a un’inaspettata confessione: “Sono un perdente…”.

“Sono un perdente…”. Nessuno si aspettava una dichiarazione del genere da parte di Pierluigi Diaco, ma tant’è. Proprio oggi, durante l’intervista a Monica Setta, il conduttore del popolare salotto estivo di Rai 1 si è lasciato andare a uno sfogo amaro quanto inaspettato.

La delusione di Pierluigi Diaco

Tutto è successo mentre si parlava di ascolti tv. La timoniera di Uno Mattina in Famiglia ha rivelato di tenere molto allo share e di essere decisamente soddisfatta di come sia andata la stagione. Al che Pierluigi Diaco ha preso la parola lasciando tutti a bocca aperta: “Secondo me è importante che ogni giorno delle persone entrino in sintonia con te, non tanto gli ascolti”.

“Ma – ha subito aggiunto Diaco – non sono un ipocrita, io perdo con la concorrenza. Sono un perdente della fascia oraria delle 14…”. Chi se lo sarebbe mai aspettato? In studio è calato un velo di gelo misto a imbarazzo, tanto che la stessa Monica Setta si è sentita in dovere di intervenire in difesa del collega: “Non sei un perdente – gli ha detto -, hai il target giusto per la tua trasmissione”. Basterà a consolarlo?

