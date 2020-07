Gravissimo schianto, padre e figlia in incidente perdono entrambi la vita a pochi istanti l’uno dall’altra. Avevano appena vissuto una bella giornata al mare. Ancora sangue sulle strade italiane.

C’è profonda tristezza per quanto accaduto in Romagna, con padre e figlia che in un incidente tanto improvviso quanto grave hanno entrambi perso la vita. La tragica circostanza si è verificata nella località di Gatteo, in provincia di Cesena.

Le vittime avevano rispettivamente 44 e 13 anni e stavano viaggiando a bordo di un motorino. All’improvviso l’uomo è andato ad impattare contro un camion mentre transitava all’interno di una rotonda. Fatale per l’uomo lo schianto contro il mezzo pesante: lui infatti è morto sul colpo. La ragazzina era ancora viva invece quando nel breve volgere di pochi minuti è sopraggiunta una ambulanza.

Padre figlia incidente, i due tornavano a casa dopo una giornata al mare

I paramedici hanno prestato soccorso alla adolescente, che era priva di sensi. Ma trascorsi pochissimi attimi, anche lei non ce l’ha fatta ed è spirata. Padre e figlia coinvolti in questo terribile incidente che ha distrutto le loro vite avevano trascorso una bella giornata al mare. Stavo tornando a casa. Sul luogo del disastro è arrivata anche una pattuglia della Polizia Locale del servizio ‘Unione del Rubicone’, unitamente al mezzo di soccorso del 118. Ancora da valutare la dinamica del disastro, con le forze dell’ordine impegnate ad effettuare i rilievi del caso.

