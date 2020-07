Lutto nella Chiesa: morto il fratello di Papa Ratzinger – VIDEO

Morto Georg, fratello maggiore di Joseph Ratzinger, Papa emerito Benedetto XVI, lutto nella Chiesa: il prelato aveva 96 anni.

Georg Ratzinger, fratello del Papa emerito Benedetto XVI, è morto a Ratisbona L’anziano sacerdote bavarese era stato ricoverato in ospedale a Regensburg, in Baviera, dove viveva e dove aveva ricevuto l’ultima visita di suo fratello Joseph, con il quale era stato ordinato lo stesso giorno.

Con la sua morte, Joseph Ratzinger – che aveva voluto fare il viaggio in aereo per vedere un’ultima volta suo fratello morente – rimane l’unico membro della famiglia ancora vivo. Infatti, i due fratelli avevano deciso di diventare sacerdoti e furono ordinati lo stesso giorno, non lasciano quindi eredi.

Nato a Pleiskirchen, in Baviera, il 15 gennaio 1924, Georg Ratzinger, fratello maggiore di Joseph, ordinato Papa nel 2005, iniziò a suonare l’organo nella chiesa parrocchiale all’età di 11 anni. Nel 1935 entrò nel seminario minore di Traunstein, ma compiuta la maggiore età fu arruolato nel Reichsarbeitsdienst e successivamente nella Wehrmacht, con la quale combatté anche in Italia. Catturato dagli Alleati nel marzo del 1945, rimase prigioniero a Napoli per diversi mesi prima di essere rilasciato e gli fu permesso di tornare dalla sua famiglia. Nel 1947, insieme a suo fratello Joseph, entrò nel seminario Herzogliches Georgianum di Monaco. Entrambi vennero ordinati sacerdoti nel 1951.