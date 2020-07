Sul caso di un marito ucciso forse (ma si pensa anche al suicidio) va avanti l’indagine degli inquirenti. Desta attenzione la posizione della moglie di lui.

I carabinieri stanno indagando sulla morte di un marito ucciso. La scomparsa di Mauro Palmiro, di professione insegnante, ed il suo successivo ritrovamento quando era ormai privo di vita hanno fatto sorgere dei grossi interrogativi negli inquirenti.

LEGGI ANCHE –> Uccide il vicino | gli sfonda il cranio con un martello | assurdo il motivo

Sottolineare il fatto che Mauro Palmiro fosse sposato sembrerebbe un dettaglio importante. Infatti gli investigatori hanno messo nel mirino sua moglie. La donna, sottoposta ad interrogatorio, non avrebbe mostrato un atteggiamento collaborativo. Ad ogni modo quest’ultima ha dovuto fare ricorso ad un ricovero in quanto in evidente stato di choc. Per quanto riguarda il marito ucciso, il cadavere presentava un colpo di arma da fuoco. Il corpo di Palmiro era stato rinvenuto lunedì 29 giugno all’interno di un cantiere edile a Crema, in provincia di Cremona.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Ragazzo morto laurea | Gabriele si schianta a 28 anni dopo la festa

Marito ucciso, il delitto presenta ancora tante, grosse domande

Ma da quanto risulta, pare che il decesso sia da attribuire ad altre circostanze. E forse ci sarebbe la possibilità di un colpo di arma da fuoco inferto quando l’insegnante era già morto, quasi a volere depistare le indagini. L’esito dell’autopsia già svolto sul corpo della vittima non darebbe infatti importanza di rilievo alla pallottola presente nel corpo dell’uomo. Non sono comunque ancora note le cause che ne hanno provocato il decesso. Mauro Palmiro insegnava all’Itis ‘Galilei’ a Crema. Sul suo conto e su quanto successo stanno indagando le forze dell’ordine. Le quali non escludono alcuna pista, dall’omicidio al suicidio. Ma gli inquirenti sono portati a pensare che questo delitto sia da attribuire a terzi.

LEGGI ANCHE –> Tivoli, uomo ucciso a coltellate davanti ai passanti