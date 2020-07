Mara Venier, il video commuove tutti: che paura, ma il medico era presente

Mara Venier si è finalmente rimessa in piedi dopo la frattura: un risultato reso possibile, spiega su Instagram, dal “più figo degli ortopedici”.

Dopo oltre un mese di convalescenza, costretta all’immobilità dalla frattura di un osso di un piede, il cuboide, Mara Venier finalmente può tornare in piedi. E lo fa con grande soddisfazione, mista a un po’ di paura, sostenuta da colui che definisce “il più figo di tutti gli ortopedici”, alias il professor Giovanni Di Giacomo.

Il ritorno in “carreggiata” di Mara Venier

Mara Venier ha finalmente ritrovato il sorriso. Oltre aver chiuso la stagione di Domenica In portandosi a casa il record d’ascolti, ora ha un nuovo motivo per essere felice: dopo 32 giorni di immobilismo, costretta seduta a causa di una frattura al piede, “Zia Mara” si è potuta finalmente rimettere in piedi.

Fondamentale per il raggiungimento di questo primo, grande traguardo è stato dal suo ortopedico, il dottor Giovanni di Giacomo. Il quale le anche annunciato (per la gioia della conduttrice e di tutti i suoi fan e followers) che tra una decina di giorni potrà tornare a camminare!

