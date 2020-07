Lorenzo Sturani è il figlio di Gabriella Sturani e Vasco Rossi. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua vita e carriera.

Lorenzo Sturani, classe 1985, è il figlio di Gabriella Sturani e del cantante emiliano Vasco Rossi. La storia dietro la nascita del giovane Lorenzo è lunga e travagliata. Lorenzo nasce infatti nell’anno della separazione di suo padre e di sua madre. Il giovane Vasco non era pronto ad affrontare un avvenimento importante come la nascita di un bambino e la pressione ha comportato la separazione dalla sua compagna. Gabriella, che è sempre stata una donna forte, decise di tenere comunque il bambino e di crescerlo da sola. Solo nel 2003 Vasco decide di fare il test del DNA e di riconoscere Lorenzo come suo figlio biologico. Da quel momento in poi il cantante decide di dedicarsi al figlio con affetto e dedizione.

Lorenzo Sturani, la vita e la carriera

“Se Lorenzo è laureato lo deve a lui: a scuola era una frana, ma Rossi lo ha convinto a studiare, gli ha pagato l’università, e gli ha chiesto di impegnarsi per prendere la laurea, perché sarebbe stato il primo, in famiglia.”

Così la madre, intervistata da Vanity Fair, racconta il percorso scolastico di suo figlio, spinto dall’amore del padre. Lorenzo si laurea in scienze della comunicazione e prende parte al programma radiofonico dell’emittente paterna. Nel 2019 si sposa con Carlotta Quaranta, mentre due anni prima corona il sogno di diventare padre della piccola Lavinia.