Inter Brescia Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Inter e Brescia è valido per la giornata 29 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 1 luglio 2020, alle ore 19.30, il match della 29esima giornata di Serie A TIM tra Inter e Brescia, due squadre che hanno obiettivi diversi, con i nerazzurri che devono consolidare il terzo posto e le rondinelle in crisi di risultati.

Dopo la rimonta col Parma al Tardini, dunque, la squadra allenata da Conte deve restare concentrata su un’altra sfida da non sottovalutare. La squadra ospite infatti è ultima a pari merito con la Spal e deve tentare una rimonta incredibile. Stasera, la partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Inter Brescia: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 19.30 del 1 luglio 2020 allo stadio Meazza di Milano tra Inter e Brescia è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Sono in tutto 46 i precedenti in Serie A fino a oggi, con 25 successi nerazzurri, 16 pareggi e quattro vittorie delle Rondinelle. Per il Brescia, l’Inter con 82 gol al passivo è la squadra dalla quale ha subito di più.

Inter Brescia, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Lopez sono pronti a schierare in campo le due squadre e soprattutto l’Inter potrebbe ricorrere al turnover. Queste le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Barella, Young; Borja Valero; Sanchez, L. Martinez. ALL.: Conte.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Romulo, Tonali, Dessena; Skrabb; Torregrossa, A. Donnarumma. ALL.: Lopez.