Vittoria facile in Inter Brescia per i nerazzurri padroni di casa. I nerazzurri seppelliscono le Rondinelle sotto una valanga di gol.

Serie A Inter Brescia tabellino – Gli uomini di Antonio Conte hanno vita facile contro le Rondinelle allenate da Diego Lopez. Per gli ospiti è una vera e propria disfatta nel derby lombardo, che avvicina in maniera ulteriore la squadra ad un prematuro ritorno in Serie B.

Nonostante manchino ancora diversi turno alla fine, la prova odierna sembra essere uno specchio di come andrà a finire la stagione per la Leonessa. L’Inter da par suo ha fatto il proprio dovere trovando il vantaggio già molto presto, al 5′, con il gol di Ashley Young. Da lì in poi la strada è stata sempre in discesa.

Young va in gol da un cross dalla destra di Alexis Sanchez. L’ex Manchester United è solissimo ed insacca di mezza girata colpendo al volo. Al 20′ raddoppio su rigore calciato dallo stesso cileno, e prima dell’intervallo ecco un’altra rete. Il 3-0 porta la firma di D’Ambrosio che incorna di testa trovando gloria personale. Al 52′ arriva il 4-0, con la rete significativa di Gagliardini, che si riscatta così del momento horror vissuto contro il Sassuolo. Il monologo interista continua, con anche una traversa di Candreva al 70′ su poderosa legnata da distanza siderale. Sipario con gli ulteriori sigilli di Cristian Eriksen all’83’ e dello stesso Candreva all’88’.

Inter Brescia 6-0 tabellino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij (46′ Ranocchia), Bastoni; Moses (68′ Candreva), Gagliardini (68′ Eriksen), Barella (58′ Agoume), Young; Borja Valero; Lautaro (68′ Lukaku), Sanchez. All. Conte

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli (58′ Mangraviti), Papetti, Mateju, Semprini; Dessena (82′ Ghezzi), Tonali, Zmhral (58′ Spalek); Skrabb (46′ Bjarnasson); Donnarumma (46′ Torregrossa), Aye. All. Lopez

MARCATORI: 5′ Young, 20′ rig. Sanchez, 45′ D’Ambrosio, 52′ Gagliardini, 83′ Eriksen, 88′ Candreva

AMMONITI: Mateju (B), de Vrij (I), Semprini (B), Agoume (I)