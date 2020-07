Grande Fratello Vip: Giulia De Lellis sarà in studio? – VIDEO

Novità per la prossima edizione del Grande Fratello Vip: il nome di Giulia De Lellis in lizza come possibile opinionista del serale settimanale.

Sarà Giulia De Lellis una delle opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip? L’ipotesi era emersa già nelle scorse settimane e ora sembra essere tornata come più che probabile. Chi affiancherà dunque Pupo dopo l’addio di Wanda Nara?

Oltre alla nota influencer si fanno anche altri nomi e tra questi c’è Loredana Lecciso. Si parla anche di Antonella Elia, la quale è al momento impegnata a Temptation Island con Pietro Delle Piane. Una certezza è rappresentata comunque da Alfonso Signorini alla conduzione.

In gara ci saranno Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Tra i nomi degli inquilini della Casa più famosa d’Italia si fa quello di Rocco Siffredi. Questi potrebbe entrare nella Casa in compagnia del figlio secondogenito Leonardo Tano. Sempre dall’Abruzzo potrebbe arrivare direttamente nella Casa l’ex senatore Antonio Razzi. Insomma, anche quella che sta per arrivare in autunno si prospetta come una scoppiettante edizione del reality nella sua versione vip.