Fabrizio Corona furioso, il durissimo messaggio con la foto di lui bambino

Fabrizio Corona ha pubblicato nelle ultime ore un post provocatorio sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme il contenuto del post e la reazione del web.

Negli ultimi mesi il nome dell’ex re dei paparazzi che negli ultimi anni ha dovuto scontare una lunga pena in carcere, è tornato in auge a causa di diverse notizie legate al suo profilo penale e non solo.

Durante il giugno scorso, la cassazione ha infatti deciso di rinviare ai giudici di sorveglianza la carcerazione di Corona, che sarebbe dovuta proseguire per ulteriori nove mesi. Già ai tempi aveva fatto scalpore la reazione del reo, che aveva pubblicato su Instagram un post controverso.

Fabrizio Corona, “Nasco puro, voi mi avete trasformato”

Questa mattina Corona ha caricato sulla sua pagina Instagram una foto di un giovanissimo Fabrizio in veste clericale. La didascalia lancia una grande accusa contro il suo pubblico: “NASCO PURO E DI BUONA FAMIGLIA.VOI MI AVETE TRASFORMATO IN QUELLO CHE SONO DIVENTATO.MA OGGI È UN’ ALTRA STORIA.”

Il post, volutamente provocatorio, contiene anche un tag all’avvocato Chiesa che, nelle ore successive, pubblica un video sullo stesso social dove parla della vicenda penale di Berlusconi. Corona pare voglia cambiare le carte in tavola del suo processo, che definisce aggressivo e gratuito.