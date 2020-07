Claudia Galanti, un nuovo drammatico lutto per la modella

Un nuovo drammatico lutto per la modella Claudia Galanti, che aveva perso la figlia nel 2014: morto improvvisamente suo padre.

Un grave lutto ha colpito la showgirl e modella Claudia Galanti, che qualche anno fa ebbe a che fare con la morte di sua figlia, Indila Carolina, terzogenita del rapporto con Arnaud Mimram. Il decesso avvenne il 3 dicembre 2014. Oggi un nuovo dramma l’ha colpita.

Infatti, è deceduto improvvisamente il padre della showgirl, che si trovava in Uruguay al momento del decesso. Insomma, un altro duro colpo per la modella, che ha avuto una relazione con Arnaud Mimran, poi finito in carcere per reati fiscali. Lei e l’imprenditore ebbero tre figli.

La tragica morte del padre di Claudia Galanti

Il dramma della terzogenita deceduta non è mai stato completamente superato dalla modella: “Quando Indila è deceduta io ho detto no all’autopsia” – ha detto in un’intervista a Seconda Vita, su Real Time – “Oggi ho capito di aver sbagliato. Qualcosa non mi è chiaro. Questo pensiero mi tormenta tutte le notti. Mi tormenta sempre”.

Fu dunque una morte improvvisa e che l’ha particolarmente scossa, come è stata quella di suo papà. Una morte che appunto si aggiunge a un altro lutto e all’arresto del marito, anche questo motivo di turbamento: “Con lui volevo cambiare il ciclo della mia vita, volevo avere una famiglia gigante. Ora invece per colpa sua ho dei problemi giudiziari, per esempio non posso entrare in America e sono sotto processo. Rischio pignoramenti e sequestri nonostante la colpa non sia mia”.