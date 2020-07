Bruno Vespa, il duro attacco a Diletta Leotta: “Grazia dei chirurgi”

Nuove critiche aspre nei confronti della conduttrice di Dazn e Radio105, Diletta Leotta: il giornalista Bruno Vespa non ha risparmiato la sensuale bionda siciliana

Ancora dure critiche nei confronti della conduttrice di Dazn, Diletta Leotta. Questa volta a parlare è stato il giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa che ha attaccato senza giri di parola la bella showgirl nel suo ultimo libro per Rai Libri, “Bellissime – Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi”, negli scaffali e negli store dal 2 luglio. Il simbolo di “Porta a Porta” in onda da tantissimi anni su Rai1 ha messo a confronto le figure femminili dello spettacolo italiano come Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Valeria Marini, Claudia Cardinale, Marisa Allasio, Laura Antonelli, Belén Rodriguez, le sorelle Kessler, Edwige Fenech e, anche la Leotta.

Bruno Vespa, il pensiero su Diletta Leotta

Su Instagram la bella bionda siciliana è sempre protagonista con scatti bollenti e sensuali con numerosi like e commenti. Vespa ha così esordito dicendo: “Di mestiere appare e gli uomini la guardano, anzi no, la fissano” e poi ha rincarato la dose affermando “grazia di Dio e dei chirurghi” facendo anche un confronto con Sophia Loren: “Il naso non se lo fece modificare e il mondo continua a farle l’inchino”. Proprio sul palco dell’Ariston a Sanremo la stessa conduttrice di Dazn si era resa protagonista di un monologo sulla bellezza: “Il tempo passa per tutti ma non passa per tutti allo stesso modo, e mia nonna (seduta in platea, ndr) ha vissuto alla grande. Io non ho paura, perché lei mi ha insegnato ad essere diversamente bella”.