Bologna Cagliari Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Bologna e Cagliari è valido per la giornata 29 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si prospetta una sfida accesissima quella delle 19.30 del primo luglio, ovvero oggi, tra Bologna e Cagliari, match valido per la giornata 29 della Serie A TIM tra due squadre che sono in una comoda posizione di classifica.

Infatti, sono divise da appena un punto, rispettivamente a 37 e 38 punti e a un passo dalla fatidica quota 40. Insomma, troppo lontani dalla zona Europa e comunque abbastanza in sicurezza rispetto alle posizioni di bassa classifica.

Bologna Cagliari: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà visibile in esclusiva e in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 255 del satellite). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio.

Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali. Trentadue in tutto i precedenti tra le due squadre, con bilancio a favore dei bolognesi, avanti per sedici sfide vinte a otto, con otto pareggi.

Bologna Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Per la squadra di casa, prosegue la scalata della graduatoria, gli ospiti hanno nel Cholito Simeone l’arma in più. Queste le possibili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.