Belen Rodriguez e la vendetta contro Stefano De Martino: cena per due

Belen Rodriguez si vendica di Stefano De Martino condividendo una foto con la didascalia: "cena per due". La showgirl non specifica chi sia l'altro con il quale cenare.

Secondo i fans Belen Rodriguez avrebbe condiviso una foto per Stefano De Martino, anzi contro di lui. La showgirl scrive: “cena per due” ma non specifica chi sia la persona con la quale dovrà cenare e poi arriva quella che, per molti, è una diretta frecciatina nei confronti dell’ex marito con il post che condivide.

“L’amore è per gente vera“, queste le parole criptiche di Belen Rodriguez che, in molti, speculano siano rivolte all’ex marito Stefano De Martino. I motivi della crisi tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici non sono affatto chiari e il mondo del gossip specula di informazioni, voci e mezze verità. I rumors sono moltissimi e in tanti accusano il presentatore di tradimento, motivo secondo il quale sarebbe finita la relazione tra una delle coppie più amata nello spettacolo. Sembrerebbe che ben due donne avrebbero un flirt con l’ex marito di Belen.

Le due donne accusate del flirt con Stefano De Martino

Una delle ex ballerine di Made In Sud ha smentito il rumor secondo cui avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino. La donna, divenuta mamma da poco, ha negato di aver avuto una relazione con lui, stufa di subire attacchi e gossip. La seconda donna accusata di aver avuto una relazione con l’ex ballerino, invece, sembrerebbe essere una conduttrice ben più grande di De Martino. Belen, dal suo canto, ha giocato a fare la misteriosa con le sue storie di Instagram, dove ha condiviso un piatto di sushi scrivendo: “cena per due“. Il suo è un messaggio molto enigmatico, al quale è seguito il post su Instagram con le parole: “l’amore è per gente vera“. Che i riferimenti siano puramente casuali?

