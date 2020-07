Se non è scontro poco ci manca tra Belen e Stefano. Su Instagram appare quella che sembra proprio essere una reazione dura di lei al gossip sul suo ex.

La crisi tra Belen e Stefano De Martino continua ad essere un argomento assai in voga. Sul conto di lui stanno circolando le voci più disparate. Si dice che abbia avuto una notte di passione con una conduttrice televisiva più grande di lui. E che se lo stiano contendendo due personaggi femminili che lavorano con lo stesso De Martino a ‘Made in Sud’.

Si tratterebbe rispettivamente di una ballerina e di una truccatrice. Tutti rumours che l’ufficio stampa che cura gli interessi del 30enne presentatore televisivo e ballerino campano hanno prontamente smentito. Tra l’altro la ballerina in questione in realtà pare non faccia nemmeno parte del cast di ‘Made in Sud’. Addirittura avrebbe lasciato da tempo il mondo dello spettacolo. Da par suo, Stefano non lascia trapelare nulla su quella che è la sua vita privata. I suoi post su Instagram sono tutti rivolti all’ambito professionale o a piacevoli momenti di quotidianità. Ma mancano riferimenti in merito all’aspetto sentimentale.

Belen e Stefano, la stoccata di lei: “L’amore è per gente vera”

Quel che è certo è che tra Belen e Stefano l’amore non c’è più, nonostante nessuno dei due abbia ancora confermato ufficialmente la loro nuova rottura (la prima risale al 2015, con l’interruzione del loro matrimonio, n.d.r.). Tuttavia non mancano invece le conferme ufficiose. Che giungono soprattutto da ciò che pubblica la 35enne showgirl argentina. La Rodriguez infatti ha postato in più di una occasione dei messaggi di malinconia e di riflessione sull’amore. Ed in alcune recenti storie pubblicate su Instagram scrive: “L’amore è per la gente vera”. Una vera e propria bordata il cui destinatario appare essere proprio il suo ormai ex partner.

