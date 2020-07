Anna Falchi festeggia coperta solamente da una sciarpa: “Grande Lazio”

Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio con uno scatto sexy: la soubrette si mostra ai fan sul letto, con la sola sciarpa a coprirla.

Il campionato è entrato nuovamente nel vivo e la lotta scudetto è ormai riservata a Lazio e Juventus. Dopo la sconfitta alla prima post lockdown, la squadra allenata da Simone Inzaghi è tornata a macinare risultati, ottenendo due vittorie consecutive. Ai biancocelesti manca la brillantezza vista prima della pausa, ma la squadra capitolina ha mostrato determinazione e voglia di provarci sino alla fine.

Il campionato, infatti, è in mano alla Juve, la quale ha risposto con una vittoria convincente un paio d’ore dopo che i capitolini si era riportati a -1. Con 9 partite ancora da giocare e ritmi così serrati tutto può succedere, ma se i bianconeri non perdono la concentrazione hanno tutte le carte in regola per ottenere l’ennesimo scudetto.

Anna Falchi, festeggiamento sexy per la sua Lazio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Falchi (@annafalchi22) in data: 30 Giu 2020 alle ore 12:36 PDT

I tifosi laziali in ogni caso non mollano la speranza di poter portare a casa uno scudetto dopo tanti anni di digiuno. Tra loro quella più in vista è Anna Falchi, la quale non ha perso l’occasione per celebrare il successo dei suoi beniamini sui social. Per farlo si è mostrata con indosso la sola sciarpa della squadra del cuore. Accanto alla foto, la soubrette ha scritto: “Sono un po’ distratta da altre cose in questo periodo, ma attenta tifosa della mia amata @official_sslazio . E dopo 2 vittorie di seguito, non posso rimanere indifferente ed eccomi qui, fedele alla mia sciarpa e ai miei fol❤️lovers! Grande Laziooooooo!!!”.