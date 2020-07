La coppia Allegri Ambra è al settimo cielo insieme. L’allenatore e l’attrice vanno in vacanza nel Principato di Monaco e le immagini dicono tutto.

La coppia Allegri Ambra è più affiatata che mai. L’ex allenatore della Juventus e l’attrice romana da tempo residente a Brescia (dove vive assieme ai figli avuti dalla precedente relazione con Francesco Renga, n.d.r.) stanno insieme da circa 3 anni.

E la loro relazione vive di soli alti, da quanto si può vedere dalle immagini carpite dai paparazzi di ‘Chi’. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ci mostra Max Allegri ed Ambra uniti e felicissimi nel corso di una bella vacanza a Monte Carlo. Ed entrambi sfoggiano una forma perfetta. Lei è sempre fresca ed attraente, proprio come quando era una ragazzina alle prime armi a ‘Non è la Rai’ a metà anni ’90 sui canali Mediaset. A 43 anni è ancora uno splendore sontuosissimo in due pezzi. Ed anche il tecnico livornese è in ottima forma, a 52 anni. Del resto lui deve il suo soprannome ‘Acciughina’ alla costituzione esile che lo ha sempre contraddistinto.

Allegri Ambra, loro sono felicissimi insieme

E nel Principato va tutto a meraviglia per loro, che hanno vissuto il lockdown restando separati e con le rispettive famiglie. Intanto, dal punto di vista lavorativo, ci si chiede quale sarà il futuro di Allegri, dopo un anno di riposo che lui stesso ha voluto concedersi. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha svelato di avere contattato il toscano per affidargli la panchina negli scorsi mesi. Ma quest’ultimo ha declinato proprio perché intenzionato a volere staccare la spina. Adesso si parla di una esperienza all’estero, forse al Paris Saint-Germain, oppure al Manchester United. Proprio il campionato inglese ha sempre attratto il mister.

