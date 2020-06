Incidente per Cecilia Zagarrigo che ha spiegato la dinamica attraverso le stories di Instagram: ecco tutta la verità sulle sue condizioni

Brutta disavventura per Cecilia Zagarrigo, la fidanzata di Carlo Pietropoli, che ha svelato durante le storie di Instagram di aver avuto un piccolo incidente. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è caduta dalle scale e si è fatta male alla schiena come ha rivelato sulle stories: “Ho preso l’immondizia, apro la porta, faccio le scale. Mi parte la ciabatta e mi faccio tutte le scale di schiena. Sono caduta e ho la schiena rotta…Non so cosa fare, sono da sola e mi fa tanto male la schiena…Sto molto male…”. Un incidente domestico che non ha riportato così gravi conseguenze visto che continua ad avvertire un dolore alla schiena.

Uomini e Donne choc, incidente Cecilia Zagarrigo: le sue condizioni

Successivamente la ragazza è stata molto ironica per quanto riguarda la caduta come ha svelato in successive storie di Instagram: “Anziché ridere. Potete rendervi conto che non è stata una botta di c… nemmeno cadendo? E quando vi dico che il ‘mai una gioia’ regna nella mia vita…Lo dico seriamente? Avete capito che forse non è il caso di ridere?” Ora sta un po’ a riposo prima di recuperare la forma migliore dopo la rovinosa caduta domestica.