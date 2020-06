Torino Lazio Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Torino e Lazio è valido per la giornata 29 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera 30 giugno alle 19.30 scendono in campo Torino e Lazio: le due squadre aprono così la 29esima giornata di Serie A TIM con una sfida tra due squadre con un grande passato. Questa sfida è ormai da sempre un grande classico del nostro campionato di calcio.

Si tratta di due squadre con aspirazioni diverse: il Torino non naviga in buone acque, mentre la Lazio è lanciata all’inseguimento della Juventus, dopo lo stop rimediato a Bergamo contro l’Atalanta.

Torino Lazio: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Stadio Olimpico Grande Torino sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Sky Serie A. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

In questo momento, sicuramente la Lazio è favorita anche per lo stato di forma che attraversa ma in generale questa sfida è appannaggio dei granata, soprattutto se si considerano i precedenti a Torino: su 64 sfide, ne hanno vinte 28, contro le 13 della Lazio. i pareggi sono invece 23. Il computo totale delle reti dice 98 a 71 sempre per i padroni di casa.

Torino Lazio, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Ma ecco le scelte fatte dai due allenatori, Longo e Inzaghi, per la sfida di questo pomeriggio:

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Belotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.