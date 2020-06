A Tivoli un uomo è stato ucciso a coltellate in una strada trafficata davanti a tanti passanti. I Carabinieri hanno fermato in flagranza di reato un diciannovenne.

A Villa Adriana gli abitanti sono sotto choc. Si è consumato un efferato omicidio davanti a decine di testimoni davanti a una frutteria su via Tiburtina, nel Comune di Tivoli. L’omicidio si è consumato intorno alle 17:00 di lunedì 29 giugno a seguito di un diverbio tra due connazionali.

Il giovane Abdel Salam Baky Elkoumy El-Said, titolare di una pizzeria, ha avuto un diverbio con un suo connazionale, Ahmed Badr. La furiosa lite sembra essere scoppiata per futili motivi all’interno dell’ “Angolo della Frutta“, tra via Sardegna e via Tiburtina. I due si sarebbero spostati in strada davanti a decine di passanti, attirati dalla zona commerciale di Villa Adriana. Il più giovane dei due ha poi impugnato un coltello, sferrando dei fendenti alla schiena e poi al torace dell’altro uomo, determinando la morte sul colpo per Abdel Salam Baky Elkoumy El-Said. I cittadini impauriti hanno contattato immediatamente i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Tivoli, che sono giunti sul posto insieme al 118.

L’omicidio brutale a Tivoli

Dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, i Carabinieri hanno rintracciato poco lontano dal luogo dell’omicidio un giovane corrispondente alle descrizioni fornite, con gli abiti ancora sporchi di sangue. Il giovane di 19 anni è stato fermato in flagranza di reato avendo ancora con sé il coltello con presenti le tracce ematiche. L’accusa è di omicidio volontario per Ahmed Badr, che è stato portato nel carcere di Rebibbia. Per ora non è evidente la causa che ha portato all’omicidio di Abdel Salam Baky Elkoumy El-Said.

