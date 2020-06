Test visivo, alberi o tigre? Ciò che vedi rivela la tua personalità

Questo test visivo basato sull’osservazione di una singola immagine permette di capire qualcosa in più sulla tua personalità, cosa vedete?

Negli ultimi anni su internet si sono diffusi una serie di test visivi basati sull’osservazione d’immagini che nascondo al loro interno differenti chiavi di lettura. Tali immagini sono strutturate in modo da avere al loro interno più immagini in una. Vedere prima un’immagine rispetto che un’altra permette di comprendere come funziona il nostro subcoscio. Chiaramente il risultato di questi test è da prendere con un pizzico di umorismo e senza dargli una validità assoluta. Spesso, infatti, in essi non vi è alcuna base scientifica.

L’immagine che vi proponiamo in alto è simile a quella del coniglio/anatra. Inoltre ricorda per costruzione (anche se molto più semplice) quella del quadro della tigre di Dalì. L’artista infatti, aveva concepito il quadro in modo tale che ogni osservatore potesse osservare cose differenti e che il soggetto del quadro cambiasse in base alla distanza dalla quale lo si osservava.

Test visivo: vedete prima gli alberi o la tigre?

Guardando l’immagine avrete notato che si vedono degli alberi e che se osservate al centro di essa si trova una tigre formata dai rami degli stessi. Guardando una prima volta l’immagine potreste focalizzarvi subito sul viso della tigre o prima sugli alberi. Vediamo cosa dice di voi il vedere prima l’una o l’altra immagine.

Se vedete prima gli alberi siete delle persone semplici che amano godersi la serenità della vita e che si fidano dei propri istinti. Amate il silenzio e detestate i conflitti, motivo per cui vi allontanate dalle situazioni negative ed evitate le discussioni. La vostra più grande gioia è vedere che le persone accanto a voi sono felici. Se al contrario vedete prima la tigre, siete delle persone determinate. Siete soliti pianificare la vita e cercate di portare a termine ciò che vi siete prefissi senza modificarne i dettagli. Lo stesso vale per le idee, una volta che ve ne siete fatta una la difenderete con le unghie, anche se questo dovesse portare a dei conflitti con chi vi sta intorno.