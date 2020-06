Non è ancora cominciato ma ‘Temptation Island 2020’ fa già discutere. Due partecipanti avrebbero fatto anzitempo i bagagli a causa di un qualcosa di grosso.

Nemmeno il tempo di cominciare che a ‘Temptation Island 2020‘ lascia subito la prima coppia. Il reality show che metterà alla prova l’amore e la fedeltà di tanti innamorati inizierà giovedì 2 luglio 2020 su Canale 5. Con un mix di vip e nip.

Questo il cast ufficiale.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane (vip)

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso (vip)

Valeria e Ciavy,

Annamaria e Antonio

Anna e Andrea,

Soia e Alessandro

Ma già ci sarebbe un abbandono, stando a forti rumors che circolano intorno all’imminente ‘Temptation Island 2020’. Lo riporta la pagina Instagram ‘UominieDonneClassicoeOver’. Ad avere lasciato anzitempo il villaggio dove si svolgeranno le peripezie del reality show sarebbero Ciavy e Valeria. Una coppia contraddistinta da grosse differenze comportamentali. I due hanno idee totalmente diverse sulla vita di coppia.

Temptation Island 2020, Ciavy e Valeria già fuori per un tradimento

Lui si ritiene uno spirito libero e questo sembra lo spinga a vedere altre persone. Invece lei viene indicata come desiderosa di maggiore stabilità. Una sua aspirazione sarebbe cominciare una convivenza. Aspetto che però Ciavy non gradirebbe. Loro sono fidanzati dal 2016 e hanno scelto di approdare a Temptation Island per capire se ci sia ancora vero e reciproco amore. È in particolar modo Ciavy ad avere bisogno di chiarimenti, per quanto riguarda questo aspetto. Fatto sta che, a quanto pare, non li vedremo all’opera. Ciavy e Valeria hanno lasciato il programma, a quanto pare per una “situazione difficile”. Forse un tradimento da parte di lui. Né il presentatore Filippo Bisciglia né la produzione hanno rilasciato conferme o dichiarazioni ufficiali in merito a questa voce.

