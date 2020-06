Stasera in tv – I Soliti Ignoti: puntata di oggi, concorrenti e novità

Stasera in tv – I Soliti Ignoti: puntata di oggi, concorrenti e...

Il game show I Soliti Ignoti – Il Ritorno stasera andrà in onda su Rai 1 con una nuova puntata: tutte le anticipazioni sul programma

L’ultima puntata del game show I Soliti Ignoti – Il Ritorno, condotto da Amadeus, andrà in onda stasera in televisione alle ore 20.35. Scopriamo insieme qualche particolarità sul programma.

I Soliti Ignoti, puntata di oggi

L’ultima puntata dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, nella sua speciale versione post Coronavirus, trasmessa stasera devolverà il montepremi vinto in beneficienza, alla Caritas, organismo pastorale della CEI per la promozione della carità. I concorrenti di questo speciale sono personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Nella scorsa puntata a mettersi in gioco è stato l’attore Paolo Conticini, ma le cose non sono andate molto bene.

L’artista scoperto da Christian De Sica ha fatto molti errori durante la puntata, tuttavia era riuscito ad arrivare alla fase finale del gioco con un bel gruzzoletto.

Quando ha indicato il parente misterioso, infatti, ha avuto un ripensamento e, guardando in modo complice Amadeus ha azzardato un “Ormai ho confermato, no?“. Il conduttore, ligio alle regole che caratterizzano il gioco, ha risposto al vip con un amaro “Ormai hai già confermato”. L’attore purtroppo ha perso, per un soffio, la possibilità di contribuire alla missione della Caritas. Questa sera, però, ci sarà nuovamente modo di dare una mano ai più bisognosi vincendo un gioco che continua ad appassionare milioni di telespettatori a casa.

Professioni particolari e mestieri improbabili continueranno ad animare la serata in quella che è stata una seguitissima edizione speciale.

