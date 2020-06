Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 30 giugno

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà dell’emergenza Coronavirus, con un particolare sguardo alla crisi economica e al futuro del nostro Paese

Oggi, 30 giugno, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia.

“Come affronterà questo governo le prossime emergenze del Paese, dalla grave crisi del turismo alla riapertura delle scuole?”, si domanda la trasmissione.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Cartabianca, le inchieste di oggi

“I contagi da Coronavirus continuano a scendere ma alcuni focolai, in diverse zone del Paese, ci dicono che dobbiamo continuare a essere sempre prudenti.

L’anteprima di Cartabianca dichiara a chiare lettere l’intento della trasmissione: stabilire, per quanto possibile, se sia il caso di fare un passo avanti e continuare la nostra vita, ovviamente con determinate accortezze, o se sia il caso di farne uno indietro per non acuire gli effetti della crisi economico – sanitaria che ancora siamo vivendo.

La Fase 2 ha rappresentato l’inizio della “convivenza con virus”, tuttavia non tutto sembra essere andato come previsto.

Il numero dei contagi continua scendere, eppure la situazione economica del nostro Paese non sembra dare segni di ripresa.

Le aziende e i liberi professionisti hanno ripreso la propria attività, ma la produttività è stata segnata da una ripartenza lenta e preoccupata. Anche le troppe incognite sulla stagione estiva rimangono a gravare sulla situazione, considerando soprattutto il fatto che proprio il turismo sia stato uno dei settori più colpiti dall’emergenza Covid-19: “La Sardegna aspetta il ritorno dei turisti per la stagione estiva: le strutture alberghiere hanno riaperto, ma per ora gli arrivi sono pochi“, spiega l’inchiesta di Cartabianca.