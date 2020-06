Il giovanissimo Domenico muore soffocato da un boccone di mozzarella. Su questa assurda vicenda hanno aperto una inchiesta ufficiale i carabinieri.

Indaga la Procura di Bari sul caso di un adolescente morto soffocato da un boccone di mozzarella. La tragedia è successa a Noci, piccola località della provincia di Bari.

Domenico Antonacci, questo il nome della sfortunatissima vittima, era seduto a tavola per pranzare con la sua famiglia. Una abitudine consumata in famiglia come migliaia di altre volte. Ma l’ultima gli è costata carissima, con un pezzo di latticino troppo grande che ha finito con l’ostruire le vie aree al ragazzino. Il fatto risale alla giornata di lunedì 29 giugno 2020 e ne parla diffusamente ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’. Il giovanissimo si trovava assieme alla madre ed alle sorelle.

Soffocato da un boccone di mozzarella, per il 12enne Domenico una morte assurda

Nell’addentare un pezzo di mozzarella più grande del dovuto, è andato incontro al suo destino. Sul fatto stanno ora indagando i carabinieri di stanza proprio a noci. Le presenti hanno subito prestato soccorso a Domenico, praticandogli la manovra di Heimlich. Che consiste nell’afferrare, solitamente da dietro, un soggetto in preda al soffocamento per fargli rigettare il corpo esterno ingerito in maniera scorretta e letale. Purtroppo in questo caso tutto è risultato inutile. Il giovanissimo è morto soffocato da un boccone di mozzarella nel giro di pochi secondi. E quando l’ambulanza ha raggiunto la sua abitazione, lui era ormai già privo di vita.

