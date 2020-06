La povera Luna scivola e muore a seguito di una tragica caduta sulle rocce. È scivolata per diversi metri, troppo gravi le ferite riportate.

Lei aveva 21 anni ed era di nazionalità tedesca, pur avendo origini italiane. Era nata anche nel nostro Paese, a Treviso. Purtroppo le è stata fatale una caduta improvvisa, dopo avere perso l’equilibrio. Luna ha così compiuto un volo di 10 metri ed alla fine di questo volo ha sbattuto la testa sulle rocce. Purtroppo la ragazza pare abbia avuto la sua buona parte di responsabilità.

Scivola e muore, Luna è scomparsa in ambulanza durante la corsa in ospedale

Infatti, secondo alcune testimonianze raccolte, organi di stampa locali riferiscono che la 21enne abbia scavalcato una barriera di protezione con l’intenzione di fare un bagno in uno specchio d’acqua attiguo. Poi l’improvviso incidente. Subito alcuni dei presenti hanno allertato i soccorsi. Una ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente dopo pochi minuti, accompagnata da una pattuglia dei carabinieri. Ma le lesioni alla testa rimediate in questa tragica circostanza sono risultate letali a Luna. La ragazza, che studiava a Bologna, è morta mentre il veicolo di soccorso la stava trasportando in codice rosso in ospedale. Assieme a lei c’erano diversi altri amici, rimasti sconvolti da quanto successo.

