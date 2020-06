Rita Dalla Chiesa in lacrime per Mara Venier: “Ho pianto con te”

Rita Dalla Chiesa ha confidato all’amica di sempre Mara Venier di aver pianto insieme a lei ricordando le sofferenze di questo 2020.

In questi giorni Rita Dalla Chiesa è stata al centro dell’occhio del ciclone social per una dichiarazione non certo tenera nei confronti del popolo cinese. La conduttrice, dopo aver visto delle immagini riguardanti il festival di Yulin, ha provocatoriamente scritto di augurarsi l’estinzione del popolo asiatico. Affermazione che l’ha posta al centro di violente critiche alle quali ha prima risposto che stava volutamente esagerando e per le quali poi si è scusata.

Conclusa la polemica sulla frase, Rita Dalla Chiesa è tornata a far parlare di sé sui social. Questa volta però in positivo, scrivendo una frase densa di sentimentalismo alla collega e amica Mara Venier. Come sappiamo, infatti, domenica c’è stata l’ultima puntata di Zia Mara alla conduzione di ‘Domenica In‘, non solo per quest’anno ma anche per il prossimo futuro. Una puntata nel corso della quale la conduttrice ha voluto ricordare le difficoltà di un anno passato tra la paura del Covid e quella per le condizioni di salute del marito. Conclusi i motivi di preoccupazione c’è stato l’incidente personale e la frattura alla gamba.

Rita Dalla Chiesa: “Ho pianto con te”

Evidentemente Rita Dalla Chiesa non è riuscita a vedere il programma in diretta, ma non volendosi perdere l’ultimo appuntamento con la ‘Domenica In’ condotta dall’amica l’ha recuperato di notte. Al termine della visione ha voluto scrivere all’amica su Instagram: “Alla fine, stanotte, dopo aver visto la registrazione piangevo con te. Quanto amore regali al pubblico (e alle amiche/sorelle)”. Un bel commento al quale Mara ha risposto: “Grazie Rita, amica di sempre”.