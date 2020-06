Oggi in tv – Daydreamer, le anticipazioni del 30 giugno

Appuntamento da non perdere oggi, martedì 30 giugno 2020, con una nuova puntata di Daydreamer: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere oggi, martedì 30 giugno 2020, con una nuova puntata di DayDreamer con la soap opera turca che andrà in onda su Canale5 a partire dalle 14:45. Can e Sanem fingeranno di diventare marito e moglie. Questo è quello che crede Fabbri: la farsa è sembrare davvero innamorati per un motivo in particolare. La situazione davvero caotica perché Can si lascia andare nei confronti di Osman cercando di rimanere impassibile davanti al fidanzato (finto) di Sanem. A breve i problemi diventeranno ancora più gravi con Aylin che vuole vendicarsi con un piano davvero diabolico per rovinare la carriera di Can.

Oggi in tv – Daydreamer, le curiosità

Durante la puntata di oggi di Daydreamer Alyn cercherà di compiere il gesto più estremo di tutti, ossia quello di rubare le fotografie dal cellulare di Emre in modo tale da accusare Can Divit di plagio. Finalmente, dopo questo gesto, si capirà chi sono i cattivi e chi i buoni di questa storia. L’associazione fotografi gli sospende la licenza fino a quando la questione non verrà risolta ed il fotografo proverà la sua estraneità ai fatti. Sanem se la prende con Emre ma non è lui il colpevole. Appuntamento da non perdere oggi, martedì 30 giugno 2020, con una nuova puntata in onda su Canale5.