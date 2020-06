Misterioso ritrovamento in terrazzo: “Devo abbandonare casa?”

Una ragazza terrorizzata da un misterioso ritrovamento in terrazzo, ha chiesto aiuto ad internet per capire di cosa si trattasse.

Una ragazza spagnola ieri ha postato la foto di un misterioso ritrovamento in terrazzo. Dallo scatto è possibile vedere che si tratta di ciò che rimane di un insetto decisamente grande, tanto che la giovane scrive: “Abbiamo questo in terrazzo, sembra una muta. Qualcuno mi può dire cosa c***o è? Comincio a trasferirmi?”. Il post ha fatto sbizzarrire gli utenti Twitter che hanno ironizzato sul ritrovamento e sull’eccessivo timore della ragazza.

Tra i post più divertenti c’è quello di un’utente che compara l’insetto ad uno xenomorfo della serie Alien e scrive: “Così è come è cominciata l’invasione aliena per completare il 2020”, accanto ad un fotomontaggio di un alieno accanto alla muta. C’è anche chi trova una somiglianza tra l’insetto ed un Pokemon, chi lo paragona alla muta lasciata da Cell in Dragon Ball prima della trasformazione finale. C’è anche chi commenta: “Hai della benzina in casa, dai fuoco a tutto e comincia a correre”.

Misterioso ritrovamento in terrazzo: ecco di cosa si tratta

Es la muda de una cigarra (/ Cicadidae /).

Estos días se están viendo bastante por twitter. Nada de lo que asustarse 😉 — Dr. BioBlogo (@DrBioblogo) June 28, 2020

Oltre alle risposte ironiche e sarcastiche, c’è chi ha voluto tranquillizzare la ragazza sul misterioso ritrovamento con una risposta seria. Questi spiegano che si tratta effettivamente di una muta e che non c’è da preoccuparsi: “Si tratta della muta di una cicala, è molto frequente in questo periodo di inizio estate. Non c’è da preoccuparsi”.